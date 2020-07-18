شمخاني ردا على بومبيو: الإقرار بالهزيمة أفضل من التخرصات الحمقاء

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن "الإقرار بالهزيمة أمام إيران العظمى، أفضل من إطلاق التخرصات الحمقاء والواهية"، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي.

وأضاف شمخاني، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، "لقد قال وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو: نحن غيّرنا التعامل جذريا مع إيران ذلك لأن القوة وحدها ستكون مجدية أمام هؤلاء".

#پمپئو گفته ما در قبال ایران از اساس تغییر رفتار داده‌ایم چون در برابر آنها فقط قدرت جواب می‌دهد نه مماشات. بیش از ۴۰سال است که همه قدرت خود را برای شکست ایران بکار برده اما همچنان ناکام هستید. اعتراف به شکست مقابل #ایران_قدرتمند بهتر از لاف‌های احمقانه و بی‌پشتوانه است. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) July 18, 2020

​ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حديثه لبومبيو، قائلا "لقد جندتم على مدى 40 عاما، جل طاقاتكم من أجل القضاء على إيران لكن واجهتم الفشل ولا تزالون على ذلك".

وأضاف شمخاني "الإقرار بالهزيمة قبال إيران العظمى، أفضل من إطلاق التخرصات الحمقاء والواهية".