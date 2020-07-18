مدينة صينية تفعل "وضع الحرب" لهذا السبب

أعلنت مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، حالة "وضع الحرب" فيها بسبب تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت "رويترز" نقلا عن التلفزيون الرسمي الصيني أن مسؤولين أكدوا في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن:

"المدينة علقت التجمعات وأمرت المجتمعات المحلية بتقييد الزيارات لتقتصر على العائلية منها".

ودعت السلطات في المدينة الناس إلى عدم القيام برحلات غير ضرورية إلى خارج المدينة، وأمرت بإجراء فحوصات للعدوى لأي أحد يرغب في مغادرة المدينة وذلك للحد من تفشي الفيروس.

وبدأت بإجراء فحوصات مجانية على نطاق واسع في المدينة، وفقا لما ذكره المسؤولون. وتأتي الإجراءات في إطار ما قال المسؤولون إنه استجابة "في زمن الحرب".

وعلى صفحتها الرسمية على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي في الصين، قالت الحكومة المحلية إن جميع حالات الإصابة الجديدة وتلك التي لم تظهر عليها أعراض والمسجلة في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي رصدت في مدينة أورومتشي.

وتجنبت منطقة شينجيانغ، التي تضم معظم أقلية الويغور العرقية في الصين، أسوأ تفش للفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.