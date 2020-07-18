"إنها في حالة فوضى"... ترامب "يفتح النار" على ابنة شقيقه بعد إصدارها كتابا عنه

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ابنة شقيقه ماري، بضراوة بالغة، بعد إصدارها كتابا عنه، حقق مبيعات خيالية في اليوم الأول من طرحه للجمهور.

وأشار ترامب في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، إلى أن ابنة شقيقه ماري ترامب "قريبة نادرا ما أراها ولا تعرف الكثير عني، وتقول أشياء غير صادقة عن والدي الرائعين (الذين لا يستطيعون تحملها!) وكذلك أنا".

كما اتهم ترامب قريبته بأنها انتهكت اتفاقية "عدم الإفشاء" التي يعاقب عليها القانون، كما اتهمها بالكشف عن عائدات الضرائب الخاصة به، واصفا إياها أنها "في حالة من الفوضى".

I am the ultimate member of The Book of the Month Club. First I have lowlife dummy John Bolton, a war mongering fool, violating the law (he released massive amounts of Classified Information) and an NDA in order to build badly needed credibility and make a few dollars, which — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2020

وتطرق الرئيس الأمريكي في تغريداته كذلك إلى مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، وإصداره كتابا عنه، واصفا إياه بـ"أحمق مهووس بالحرب" ينتهك القانون، وانتهك اتفاقية "عدم الإفشاء" من أجل بناء مصداقية بشكل بشع وكسب بضع الدولارات التي ستذهب في النهاية إلى الحكومة في جميع الأحوال".

....will all end up going to the government anyway. Next up is Mary Trump, a seldom seen niece who knows little about me, says untruthful things about my wonderful parents (who couldn’t stand her!) and me, and violated her NDA. She also broke the Law by givng out my.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2020

ولفت ترامب في تغريداته إلى أن هناك العديد من الكتب التي صدرت عنه، بعضها جيد وبعضها سيء، وتوقع طرح المزيد عنه خلال الفترة المقبلة.

​وحقق كتاب ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حمل عنوان "الكثير جدا وغير كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل فى العالم"، مبيعات هائلة في اليوم الأول لطرحه في الأسواق.

ففي اليوم الأول لطرحه في الأسواق يوم الثلاثاء، تم بيع نحو 950 ألف نسخة بنهاية اليوم بما في ذلك الحجز المسبق والنسخة الإلكترونية، ليصبح الأكثر مبيعا على قائمة "أمازون".

وقالت دار النشر للكتاب Simon & Schuster ومقرها نيويورك بأن مبيعات الكتاب سجلت رقما قياسيا في الشركة.

ويصف الكتاب فريد ترامب والد دونالد ترامب وشقيقه فريد، والد ماري، بأنه شخص متسلط ويعاني من خلل اجتماعي، بحسب ما نقل موقع "ذا غارديان" البريطاني.

ليتولى دونالد ممتلكات الأسرة وإدارتها على الرغم من أن والد ماري كان هو الأكبر سنا إلا أنه عانى من مشكلات تتعلق بالكحول أدت لوفاته عندما كانت ماري طفلة.

وفي مقابلة لصحيفة "واشنطن بوست" وصفت ماري عمها بأنه "عنصري ومعاد للسامية وغالبا ما استخدم عبارة، زنجي في أحاديثه".

ويضم كتاب جون بولتون الجديد الذي يحمل عنوان "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر. مذكرات من البيت الأبيض" اعترافات كثيرة من شأنها إلحاق ضربة موجعة بترامب الذي أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي العام الماضي، بعد 18 شهرا من تعيينه.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية في مسعى إلى منع نشر كتاب بولتون، متهمة المستشار السابق بمخالفة التزاماته من خلال الكشف عن معلومات سرية.