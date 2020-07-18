رسالة من مزارعين في جنوب السودان إلى إسرائيل

بعث مزارعون في دولة جنوب السودان برسالة عاجلة إلى إسرائيل، اليوم السبت.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أوضحت من خلالها أن المزارعين في جنوب السودان بعثوا برسالة إلى إسرائيل.

مزارعون في جنوب السودان يشكرون إسرائيل على مساعدتها في تحسين الإنتاج الزراعي في دولتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها.



وقد قامت الشركة الاسرائيلية (غلوبال) بزراعة 30 الف شتلة موز في مزرعة بالقرب من جوبا. هذه المزرعة هي واحدة من 8 مشاريع زراعية نفذتها الشركة في جنوب السودان. pic.twitter.com/SHKuRImryb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 18, 2020

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن الرسالة تتضمن تقديم الشكر لإسرائيل على مساعدتها في تحسين الإنتاج الزراعي في دولة جنوب السودان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمزارعين.

وأفادت "إسرائيل بالعربية" بأن الشركة الاسرائيلية (غلوبال) قامت بزراعة 30 ألف شتلة موز في مزرعة بالقرب من العاصمة، جوبا. هذه المزرعة هي واحدة من 8 مشاريع زراعية نفذتها الشركة في جنوب السودان.