من السنجاب... الطاعون الدبلي يصل أمريكا

أصيب أحد سكان ولاية كولورادو الأمريكية بالطاعون الدبلي، حيث تعد هذه أول إصابة بشرية في الولاية منذ عام 2015، ووفقا للأطباء لا توجد أسباب للقلق.

ووفقا لصحيفة " Denver Post"، فالمصاب قد تعافى بالفعل ومن المفترض أن العدوى انتقلت إليه من سنجاب.

وأضافت الصحيفة نقلا عن طبيبة بيطرية في إدارة الصحة المحلية، جنيفر هاوس، أن الطاعون يصيب بشكل أساسي القوارض، ولكن في بعض الحالات يمكن أن ينتقل إلى أنواع أخرى، مثل القطط والكلاب المنزلية، وفي حالات نادرة إلى البشر.

ووفقا للطبية، يتماثل للشفاء بسرعة معظم الأشخاص المصابون بالطاعون، وذلك بفضل المضادات الحيوية.

ويشار إلى أنه على مدى السنوات الـ15 الماضية، أصيب 21 شخصا من ولاية كولورادو بالطاعون.