غوتيريش: كورونا سلطت الضوء على تنامي انعدام المساواة وثغرات الحماية الاجتماعية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن جائحة "كوفيد-19" أظهرت تنامي انعدام المساواة بين الطبقات في مجتمعات العالم.

القاهرة- سبوتنيك وبحسب موقع الأمم المتحدة، قال غوتيريش، خلال إلقاء محاضرة نيلسون مانديلا السنوية لعام 2020، والتي بثت عبر الإنترنت للمرة الأولى في ضوء استمرار جائحة كوفيد-19، إن "جائحة كوفيد-19 لعبت دورا مهما في تسليط الضوء على تنامي انعدام المساواة، وكشف النقاب عن "الأسطورة" التي تقول إن الجميع في مركب واحد، لأنه "بينما نطفو جميعا على نفس أمواج البحر، من الواضح أن البعض منّا على متن يخوت فاخرة، بينما يتشبث البعض الآخر بالحطام العائم خوفا من الغرق".

ونبه غوتيريش إلى أن "المخاطر العالمية التي تم تجاهلها لعقود كُشف عنها الآن – لاسيّما النظم الصحية غير الكافية، والثغرات في الحماية الاجتماعية وعدم المساواة الهيكلية والتدهور البيئي وأزمة المناخ".

وأضاف "يعاني الضعفاء أكثر من غيرهم: أولئك الذين يعيشون في فقر، وكبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود تعدد في أشكال اللامساواة، قائلا "ففي حين أن التفاوت في الدخل صارخ -حيث يمتلك أغنى 26 شخصا في العالم ثروة تضاهي ما يملكه نصف سكان العالم مجتمعين- تعتمد فرص الناس في الحياة على عوامل مثل النوع الاجتماعي والأسرة والأصل الإثني والعرق وما إذا كان يعاني الشخص من إعاقة أم لا".

وأردف "الجميع يعاني من العواقب المترتبة على اللامساواة، لأن مستوياتها العالية ترتبط "بعدم الاستقرار الاقتصادي والفساد والأزمات المالية وزيادة الجريمة وتردي الصحة البدنية والعقلية".

وتجاوز إجمالي الإصابات بوباء كوفيد-19 حول العالم 14.2 مليونا، توفى من بينهم أكثر من 600 ألف، فيما تماثل أكثر من 8 ملايين للشفاء.