الادعاء الفرنسي يعتقد أن حريق كاتدرائية نانت "متعمد"

وأوضح المدعي العام الفرنسي، بيير سينيس، أن ثلاث بؤر للنيران اندلعت في الموقع، وأن السلطات شرعت في إجراء تحقيق، وذلك بحسب وسائل إعلام.
Jeepers, these Cathedrals in France are just spontaneously going up in flames! Last time it was Notre-Dame de Paris. This time, Nantes Cathedral. Talk about deja vu! #nantescathedral #franceinfopic.twitter.com/hY580Uzy7C— Price of Reason (@priceoreason) July 18, 2020
وتسبب الحريق في تدمير النوافذ الزجاجية الملونة والأرغن الكبير في كاتدرائية "سان بيير وسان بول"، التي ترجع إلى القرن الخامس عشر.
وأعلن قائد فريق الإطفاء المحلي في نانت، في وقت سابق من اليوم، احتواء حريق الكاتدرائية، مضيفا أنه "ليس سيناريو نوتردام".
يأتي الحادث بعد عام واحد من حريق مدمر شب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس.
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