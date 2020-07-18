مجموعة العشرين تجدد التأكيد على التزامها بمكافحة تداعيات كورونا

وأعلنت مجموعة العشرين أنها تدرس تمديد العمل بتجميد مستحقات الدول الفقيرة.
مجموعة العشرين تدرس تمديد العمل بتجميد مستحقات الدول الفقيرة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 18, 2020
كما قدمت تقريرا كاملا حول مستجدات التزاماتها تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت مجموعة العشرين أن صندوق النقد وافق على 77 طلبا للمساعدة بقيمة 80 مليار دولار
مجموعة العشرين: صندوق النقد وافق على 77 طلبا للمساعدة بقيمة 80 مليار دولار #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 18, 2020
وأضافت "21 مليار دولار أقرت لتغطية فجوة الرعاية الصحية عالميا"، مشيرة إلى أن "اجتماع اليوم مهد الطريق أمام خطوات التعافي المقبلة".
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