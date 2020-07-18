وزير مالية فرنسا: محادثات إيجابية بمجموعة العشرين لتجميد سداد الديون

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم السبت، إنه اقترح على نظرائه في دول مجموعة العشرين تمديد تجميد سداد ديون العام الحالي حتى نهاية عام 2021 وإن هناك دلائل إيجابية على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد.