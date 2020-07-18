أردوغان يعلن انطلاق بناء مصنع أول سيارة تركية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، انطلاق أعمال بناء مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية، بولاية بورصة، غرب تركيا.

ونشر الرئيس أردوغان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، صورة لأول سيارة كهربائية مصنوعة محليا، وهي من نوع "TOGG".

Ülkemizin yerli ve millî otomobilinin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin yapımına başlıyoruz. https://t.co/IqJunIuk6c — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 18, 2020

وأرفق أردوغان، الصورة بالتعليق، قائلا: "اليوم ينطلق بناء مرافق هندسة وتصميم وإنتاج أول سيارة كهربائية محلية ووطنية بقضاء غيمليك".

وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، بأن تركيا أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık.



Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/5kjin19NlX — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 18, 2020

ويوفر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، ليتم إنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويا من 5 أنواع مختلفة.