تقترب من 260 ألفا… الصحة العالمية: زيادة قياسية في الإصابات العالمية اليومية بكورونا 

سجلت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، زيادة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على مستوى العالم.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن هذه الزيادة المطردة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث بلغت 259848 حالة.

وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وكانت المنظمة سجلت، أمس الجمعة، 237743 إصابة جديدة.

وزادت الوفيات 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ العاشر من مايو/أيار الماضي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 14.1 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 602 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.