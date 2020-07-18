بعد تأجيلات بسبب كورونا... القصر الملكي البريطاني ينشر صورا رسمية لحفل زفاف سري

احتفلت الأميرة البريطانية بياتريس، وهي الابنة الكبرى للأمير آندرو و"دوقة يورك" سارة، أمس الجمعة، بزفافها عل خطيبها إدواردو مابيلي موتسي، في وندسور، وذلك في حفل صغير حضرته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وذكر قصر بكنغهام في بيان "أقيم حفل الزواج الخاص للأميرة بياتريس والسيد إدواردو مابيلي موتسي في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة 17 يوليو تموز في كنيسة كل القديسين الملكية في وندسور".

وتابع: "حضرت الملكة ودوق أدنبره وأقرب الأقارب الحفل الصغير، وأقيم الزواج طبقا لجميع التوجيهات الإرشادية".

وشارك الحساب الرسمي للعائلة الملكية البريطانية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أول صور من حفل الزفاف السري.

وكان العروسان يعتزمان الزواج في شهر مايو/ أيار، لكن إجراءات العزل العام التي فُرضت لكبح انتشار فيروس "كورونا" اضطرتهما إلى تغيير الموعد.

وسُمح بإقامة حفلات الزواج الملكية بانجلترا منذ الرابع من يوليو/ تموز الجاري، على ألا يزيد عدد الحضور على 30 فردا مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.