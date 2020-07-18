مجموعة العشرين تتعهد بمواصلة استخدام "كل الأدوات المتاحة" لمحاربة كورونا

تعهد مسؤولو المالية بدول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى يوم السبت بالاستمرار في استخدام "كل الأدوات المتاحة" لمحاربة وباء فيروس كورونا، بما في ذلك حماية الناس ووظائفهم ودخلهم.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول المجموعة في بيان رسمي عقب اجتماع افتراضي: " عازمون على الاستمرار في استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية الناس ووظائفهم ودخولهم ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي وتعزيز مرونة النظام المالي وأيضا توفير الحماية من مخاطر الانكماش الاقتصادي".

وعقد وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية محادثات، السبت، لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد.

وأصيب بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا أكثر من 14.14 مليون شخص وأودى المرض بحياة زهاء 600 ألف شخص وفقا لإحصاء رويترز. وتتصدر الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم قائمة أكبر عدد للوفيات.

وتسببت إجراءات العزل العام الشاملة التي استهدفت وقف انتشار المرض في تعطيل ضخم للاقتصاد العالمي، وكان أكبر تأثير للإجراءات من نصيب الدول الأشد فقرا.