المكسيك تسجل أكثر من 76 ألف إصابة و578 وفاة جديدة بكورونا

سجلت المكسيك 7615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 338913 إصابة مؤكدة في جميع أنحاء البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 578 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المكسيك إلى 38888 حالة وفاة حتى الآن. وفقا لرويترز.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وتجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد عتبة الـ 600 ألف شخص على مستوى العالم، وجاء ذلك وفقا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهر التقرير اليومي لمنظمة الصحة العالمية أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 14.1 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 602 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.