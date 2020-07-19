دخول وزير التجارة الأمريكي المستشفى بعد شعوره بأنه "ليس على ما يرام"

قالت محطة فوكس نيوز الأمريكية يوم السبت نقلا عن مصادر إن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس دخل مستشفى في نيويورك يوم الجمعة بعد شعوره بأنه ليس على ما يرام.