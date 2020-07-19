قبرص تسلم واشنطن مواطنا لبنانيا بتهمة الاتجار بالمخدرات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن قيام السلطات القبرصية بتسليم مواطن لبناني متهما بتجارة المخدرات للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن السلطات الأمنية في قبرص سلّمت ​السلطات الأمريكية​ عنصرا من ​حزب الله​ متهما ب​تجارة المخدرات​.

وأشارت القناة أن المواطن اللبناني هو غسان دياب ويبلغ 37 عاما ويعد مطلوبا في ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب تهم تتعلق بـ"غسل أموال عائدة من المتاجرة بالمخدرات ودعم العمل الإجرامي الذي يقوم به حزب الله".

وألقي القبض على دياب في قبرص بغرض تسليمه في 9 آذار 2019، في مطار لارنكا الدولي لدى وصوله قادما من بيروت، بناءً على طلب من الولايات المتحدة وفقًا لمعاهدة التسليم بين الولايات المتحدة وقبرص.