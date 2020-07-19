مقتل سبعة أشخاص قرب بحيرة في بنما

أعلن ممثل للادعاء في بنما، إن السلطات بدأت تحقيقا يوم السبت في جريمة قتل سبعة أشخاص قرب بحيرة تبعد 80 كيلومترا شمالي العاصمة بنما سيتي.

وقال ممثل الادعاء ادولفو بينيدا للصحفيين، إنه تم العثور على جثث الضحايا وهم أربع نساء وثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 17 عاما و22 عاما، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

Seven Panama youths killed in brutal attack near lake https://t.co/TAJEMPfnIe — Tom Flowers (@TomFlowers) July 19, 2020

ووفقا للبيانات تمكن بعض الأشخاص في تلك المجموعة من الفرار من الهجوم ويساعدون السلطات في التحقيقات الآن.

وأضاف المسؤول، إن بعض القتلى أصيب بطلقات نارية ولكن لم يتم بعد تحديد سبب الوفاة. وتتحرى السلطات أيضا عن الدافع وراء هذه الجريمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن بعض أسر القتلى أبلغ عن اختفائهم يوم الجمعة. وأشارت وسائل الإعلام، إن المجموعة خرجت للسباحة.