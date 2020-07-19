صحيفة: تقدم بايدن على ترامب في الاستطلاعات حول الانتخابات الرئاسية

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، أن الاستطلاعات الأخيرة في ​الولايات المتحدة​ تظهر تقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، ​جو بايدن​، على حساب الرئيس الحالي ​دونالد ترامب​.

وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطاتية أن جميع التوقعات تشير إلى هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة، خاصة وأن استطلاعات أخيرة أظهرت أن 72 في المئة من الأمريكيين يرون أن بلادهم تتجه نحو المسار الخاطئ.

وتحدثت الصحيفة عن ارتباط ولاية ترامب بوضع كارثي شهدته الولايات المتحدة بسبب أزمة ​فيروس كورونا​، مشيرة إلى أن تعامل ترامب مع ​الأزمة​ زاد الأمر سوءا بتقليله من خطر التهديد ودعوته إلى رفع الإغلاق مبكرا.

ويتبادل ترامب، الرئيس الحالي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، وبايدن، نائب الرئيس السابق، والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، وزادت حدة المواجهة بينهما منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يقول ترامب إنه حقق فيها نجاحا كبيرا، بينما يرى بايدن أنه كان سببا في تفاقم الأزمة.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما. ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه أظهر بايدن خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".