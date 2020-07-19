تركيا تتخذ قرارا جديدا بشأن خليج عدن وترسل فرقاطة في سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس السبت، ترأس قيادة قوات المهام المشتركة "CTF-151" لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وقبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها "تتولى قيادة المهام المشتركة، من 25 يونيو/ حزيران الماضي، وحتى 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح البيان، أن "قوات المهام المشتركة، تتضمن 13 عنصرا من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان"، مشيرا إلى أن البحرية التركية سترسل فرقاطة إلى خليج عدن في سبتمبر/ أيلول المقبل.

تركيا تتولى قيادة "المهام البحرية" في خليج عدن

ترأست #تركيا قيادة قوات المهام المشتركة "CTF-151" لمكافحة القرصنة في خليج #عدن، وقبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.https://t.co/ozgapt6g2p — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 19, 2020

ومنذ 25 فبراير/ شباط 2009، تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في المنطقة، وسبق لها أن ترأست قيادتها 5 مرات، وتعتبر القوات البحرية المشتركة، تحالف متعدد الجنسيات تأسس في فبراير/شباط 2002، يهدف إلى تعزيز الأمن، بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط، وأفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل البحر الأحمر، والخليج العربي، وخليج عدن، وبحر العرب والمحيط الهندي.