أردوغان يعلن تحقيق حلما عمره 60 عاما

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "أقدمت على خطوة تاريخية لتحقيق حلم عمره 60 عاما، عبر افتتاحها مجمع إنتاج أول سيارة محلية".

وأضاف أردوغان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لقد أقدمنا على خطوة تاريخية لتحقيق حلمنا الذي يعود إلى 60 عاما، عبر افتتاح مركز هندسة وتصميم وإنتاج سيارة TOGG الوطنية". وأردف: "أتقدم بالشكر إلى شعبنا العزيز على دعمه، وكل من ساهم في هذا المشروع".

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 18, 2020

وكان أردوغان، أكد في كلمة ألقاها أمس السبت، بمناسبة بدء بناء مصنع السيارة التركية "TOGG"، في ولاية بورصة غربي البلاد، أن السيارة التركية محلية الصنع، ستكون رمزا لنهضة بلاده، رغم من سماهم "لوبي الخائفين" من الذين يحبطون عزيمة الشعب، مشيرا إلى أن "لوبي الخائفين" لم يهدأ بتاتا في محاولة إبقاء تركيا تابعة للخارج، بإحباط الهمم من خلال ممارسة دعاية بأن تركيا لن تتمكن من صناعة السيارة وبيعها.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 18, 2020

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات، ويوفر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، ليتم إنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويا من 5 أنواع مختلفة.