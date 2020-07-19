ماكرون: هناك رغبة في حل وسط أوروبي لكن ينبغي رفع سقف الطموحات

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إنه هناك رغبة في تقديم حلول وسط لإبرام اتفاق بشأن صندوق التعافي الاقتصادي خلال قمة الاتحاد الأوروبي، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب طموحات الاتحاد.

وصرح لدى وصوله لاجتماعات اليوم الثالث من أعمال القمة التي تواجه مأزقا منذ انطلاقها "يجب ألا تثنينا الرغبة في التوصل لحل وسط عن بلوغ طموحات مشروعة ينبغي أن نسعى إليها.. سنرى خلال الساعات المقبلة إذا كان يمكن التوفيق بين الأمرين".

وتابع "لا علاقة للأمر بالمبدأ، لكن لأننا نواجه أزمة صحية واقتصادية واجتماعية استثنائية، ولأن دولنا بحاجة إليها - نحتاج إلى وحدة صف أوروبية"، ذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قالت، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن من المحتمل ألا يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في اليوم الثالث لمحادثاتهم بشأن خطط لتعزيز اقتصادات الاتحاد، والتي تضررت جراء فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ميركل القول "ثمة قدر كبير من النوايا الحسنة لكن العديد من المواقف أيضا. سأبذل قصارى جهدي لكن من الممكن ألا تتحقق نتيجة".