وكالة: انفجار جديد في إيران يستهدف منشأة للطاقة في إقليم أصفهان

وقع انفجار جديد، صباح اليوم الأحد، في إيران، استهدف هذه المرة منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مدير شركة توليد الطاقة الكهربائية في محافظة أصفهان، سعيد محسني، قوله إن "انفجار في محول طاقة بمحطة إسلام آباد في محافظة أصفهان، وقع في الخامسة صباح اليوم الأحد، نتيجة انتهاء صلاحية محول الكهرباء"، لافتا إلى أن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر، ولم يتسبب في وقوع إصابات بين عمال المحطة".

وتابع أن "الانفجار الذي وقع في محطة توليد الكهرباء في أصفهان تمت السيطرة عليه وتم إصلاحه وعاد إلى الخدمة بعد ساعتين ويتم أيضا إصلاح الأضرار الأخرى التي نتجت عنه".

وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية سلسلة انفجارات هزت عدة مواقع عسكرية ونووية وصناعية بينها منشأة نطنز.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة، لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.