مقتل العشرات في أفغانستان خلال استهداف سوق شعبي

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، باستهداف سوق شعبي في مقاطعة كابيسا الواقعة شمالي شرق أفغانستان.

ونقلت قناة " 1TV" الأفغانية تصريحات الشرطة في المنطقة والتي قالت إن الاستهداف الصاروخي للسوق الشعبي أسفر عن مقتل 3 مواطنين وجرح ثمانية أخرين.

وأضافت الشرطة قائلة: " بناءا على معلومات استخباراتية تم التأكد أن منفذي الهجوم ينتمون إلى تنظيم حركة طالبان الإرهابية حيث قاموا بقصف السوق من خلال قذائف الهاون في منطقة تاجاب".

وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاماً من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ً وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل الأسرى.

وأفرجت طالبان حتى الآن عن حوالي 500 من بين نحو 1000 من عناصر الأمن الأفغاني الأسرى لديها ضمن الاتفاق، فيما أطلقت الحكومة الأفغانية حتى الآن عن أكثر من 4000 من عناصر طالبان من بين نحو 5000 تطالب الحركة بتحريرهم.