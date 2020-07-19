احتجاز مشتبه به بحريق كاتدرائية "نانت" الفرنسية

ونقل التلفزيون عن المدعي العام بيير سين قوله إن الرجل لاجئ رواندي يعمل متطوعا في الكاتدرائية وكان مسؤولا عن إغلاق المبنى مساء يوم الجمعة.
وأضاف سين أن الرجل محتجز لتوضيح تناقضات حول مواعيد عمله. وفقا لوكالة "رويترز".
كان المدعي العام ذكر أمس السبت أن ثلاثة حرائق اندلعت في الموقع وأنه لم تكن هناك علامات على اقتحامه. وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي يشتبه بأنه كان متعمدا.
📹VIDEO | Tragedy in France as 100 firefighters contained a fire at the historic Cathedral of Nantes this morning, being investigated as arson. The Gothic cathedral was damaged by Allied bombing in 1944... Prayers for #NantesCathedral pic.twitter.com/bHaOESslOF— National Catholic Register (@NCRegister) July 18, 2020
واندلعت النيران داخل الكاتدرائية في الصباح الباكر أمس، وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق وإخماده تماما بعد ظهر أمس.
#nantescathedral pic.twitter.com/66d3o0Nfcx— gustavo (@sobralgu) July 18, 2020
ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم سقفها وبرجها الرئيسي.
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