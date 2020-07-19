الكاظمي وظريف يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في بغداد، اليوم الأحد، وبحثا آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين والزيارة الوشيكة للكاظمي إلى طهران، وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

طهران- سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأحد، "التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، برئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، قبل قليل".

وأضافت "تم خلال اللقاء الذي عقد في اجتماعين أحدهما خاص بين ظريف والكاظمي والثاني جماعي شمل حضور الوفد المرافق لظريف والمسؤولين الحكوميين العراقيين، بحث آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين والزيارة الوشيكة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران وأهم القضايا الإقليمية والدولية".