بكين تخفض مستوى استجابة الطوارئ لأزمة فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أنها بصدد تخفيف مستوى استجابة قطاعات الطوارئ الطبية العامة في العاصمة بكين إلى المستوى الثالت بدءا من يوم غد الإثنين الواقع في 20 يوليو/تموز.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن نائب بلدية بكين أنه "بشكل عام، فإن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في بكين ونقلها إلى مناطق أخرى منخفضة، والوضع العام للتعامل مع الجائحة تحت السيطرة".

وأضاف ليو إنه سيتم السماح بعقد مؤتمرات لا يزيد عدد المشاركين فيها على 500، بينما من المتوقع إعادة فتح المعارض ودور السينما وإقامة المباريات الرياضية تدريجيا.

وبعد خفض مستوى استجابة الطوارئ للفيروس، ستعيد بكين فتح المتنزهات والأماكن السياحية وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات والمتاحف لكنها ستحد من عدد المترددين عليها بنسبة 50 في المئة.

وكانت المدينة أعلنت المستوى الثاني في 16 يونيو/ حزيران بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة بسوق شينفادي لبيع المواد الغذائية بالجملة في منطقة واقعة بجنوب غرب بكين.