تركيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وسط تفشي كورونا

قررت السلطات التركية، مساء اليوم الأحد 19 يوليو/تموز، تعليق رحلاتها الجوية إلى إيران، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال مسؤول إيراني في مجال الطيران لوكالة رويترز، إن قرار التعليق، جاء بسبب الموجة الثانية من تفشي الفيروس في البلاد.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال إن الموجة الثانية من كورونا أقوى من الأولى وإيران تواجهها حاليا.

وأوضح روحاني خلال اجتماع حكومي، أن "الموجة الأولى من الفيروس التاجي، التي بدأت في نهاية فبراير/شباط واستمرت حتى منتصف أبريل/ نيسان، أثرت على الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد، في حين ضربت الموجة الثانية إلى حد كبير، المناطق الجنوبية والحدودية من البلاد.

وتابع روحاني: "منذ منتصف يونيو/حزيران، وتحديداً من 14 يونيو، بدأت الموجة الثانية، والتي حدثت في الغالب في جنوب البلاد والمقاطعات الحدودية للبلاد، خاصة في الغرب. واتضح أن الموجة الثانية أقوى من الأولى".

سبق وأن حذر الرئيس الإيراني، خلال اجتماع سابق للجنة مكافحة كورونا، من أن الوباء قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس 2021)، وشدد على ضرورة التزام جميع فئات الشعب بالقرارات الصحية للحد من انتشاره.