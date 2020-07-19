اختطاف ناقلة نفط إيرانية قرب الإمارات والأمم المتحدة تكشف الدولة التي نقلت إليها

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، اسم الدولة التي نقلت إليها ناقلة النفط المختطفة قرب الإمارات، وتبحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن قبطان ناقلة النفط "MT Gulf Sky"، أنها اختطفت يوم 5 يوليو/ تموز الماضي، قبالة سواحل الإمارات، مؤكدة التقارير السابقة التي أفادت بالحادث، وذلك حسب موقع "ستار آند شيبس" الملاحي الشهير.

وذكرت المنظمة الأممية، أن "السفينة تم نقلها إلى إيران"، مشيرة إلى أن "كل أعضاء طاقمها الهندي البالغ عددهم 28 شخصا نزلوا في الأراضي الإيرانية وانتقلوا من طهران إلى بلادهم جوا يوم 15 يوليو باستثناء 2 منهم لا يملكان جوازات سفر".

سبق أن أفادت مصادر عديدة، في تصريحات مه كالة "أسوشيتد برس"، باختطاف ناقلة النفط "MT Gulf Sky"، التي تبحث عنها الولايات المتحدة بسبب محاولتها التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ولم تعترف الحكومة أو وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية باختطاف الناقلة، كما لم تعلق الولايات المتحدة على الحادث، فيما اتهمت وزارة العدل الأمريكية، في مايو/ أيار الماضي، مواطنين إيرانيين 2 بمحاولة غسل نحو 12 مليون دولار لشراء ناقلة النفط، التي تم لاحقا تغيير اسمها لـ"MT Nautica". وقالت الوزارة إن السفينة شاركت في خطة تهريب نفط من قبل شركات نفط في الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني.