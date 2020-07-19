مسلسل الحرائق والتفجيرات مستمر... حادث جديد في مدينة تبريز الإيرانية

تتواصل سلسلة الحرائق والتفجيرات الغامضة في إيران، بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل مصنع في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقيَة.

وأفادت وكالة "الطلبة" الإيرانية (إسنا)، باندلاع حريق داخل مصنع في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقيَة، على خلفية سلسلة حوادث غامضة شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وذكرت الوكالة الرسمية، في بيان لها، أن "فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق"، مؤكدة إصابة أربعة رجال إطفاء جراء الحادث، كما لفتت إلى أن سبب الحريق وحجم الأضرار الناجمة عنه لم يحدد بعد.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر عمودا من الدخان يتصاعد من موقع قرب طريق للسيارات، قيل إنه المصنع المتضرر.

آتش سوزی از نوع خیلی بد مشکوک 👈،تبریز😉

یادتون هست،تبریز یا کرج 😀

💥🔸️آتش‌سوزی شدید در کارخانه تولید نخ تبریز

جاده تبریز به آذرشهر

🤷‍♂️واقعا این نخه که اینطور می سوزه؟🤷‍♂️ به هر حال عجب نخ محکمی بوده که مثل فیتیله و چاشنی داره عمل می کنه، پارچه برزنت خوبی میشد در بیاد،حیف🤔 pic.twitter.com/Dqda0rNiMx — Rkzasafari (@rkzasafari) July 19, 2020

يأتي ذلك بعد انفجار وقع ، صباح اليوم الأحد، في إيران، استهدف هذه المرة منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مدير شركة توليد الطاقة الكهربائية في محافظة أصفهان، سعيد محسني، قوله إن "انفجارا في محول طاقة بمحطة إسلام آباد في محافظة أصفهان، وقع في الخامسة صباح اليوم الأحد، نتيجة انتهاء صلاحية محول الكهرباء"، لافتا إلى أن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر، ولم يتسبب في وقوع إصابات بين عمال المحطة".

وتابع أن "الانفجار الذي وقع في محطة توليد الكهرباء في أصفهان تمت السيطرة عليه وتم إصلاحه وعاد إلى الخدمة بعد ساعتين ويتم أيضا إصلاح الأضرار الأخرى التي نتجت عنه".

وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية سلسلة انفجارات هزت عدة مواقع عسكرية ونووية وصناعية بينها منشأة نطنز.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة، لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.