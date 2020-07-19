أردوغان ينشر صور جديدة له من داخل "آيا صوفيا"

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، صورا جديدة له من داخل "آيا صوفيا" بعد قرار تحويله إلى مسجد.

وعلق الرئيس التركي على الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كاتبا "آيا صوفيا".

آيا صوفيا pic.twitter.com/Ki9OWjZcP1 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) July 19, 2020

ووفقا لوكالة "الأناضول"، تفقد أردوغان، اليوم الأحد، مسجد آيا صوفيا بمدينة إسطنبول، قبل فتحه رسميا للعبادة.

وأضافت أن "أردوغان تجول داخل آيا صوفيا لمدة ساعة حيث اطلع على الترتيبات الجارية لفتحه رسميا بإقامة صلاة الجمعة المقبل.

وكان أردوغان، قد دعا في وقت سابق المجتمع الدولي لاحترام القرار التركي بإعادة "آيا صوفيا" إلى مسجد.

وأكد على انفتاح أنقرة على جميع وجهات النظر الدولية بشأن القضية، مشددا على أن مصير "آيا صوفيا" هو حق سيادي تركي.

وبيّن أردوغان أن "آيا صوفيا"، مثل "جميع مساجدنا، سيفتح أبوابه أمام الجميع من المواطنين والأجانب وغير المسلمين"، وأن هذه الخطوة سيسجلها التاريخ في صفحاته، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الوضع الجديد لـ "آيا صوفيا"، بعد تحويله إلى مسجد، سيعززه من مكانه كميراث إنساني، و"سيواصل احتضان الجميع بشكل أكثر أصالة".

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة.