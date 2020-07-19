البنتاغون يعلن تفوق الولايات المتحدة الأمريكية في المجال النووي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر خلال اجتماع مع أفراد وموظفين مدنيين في البنتاغون وعائلاتهم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفوق على خصومها النوويين وتعتزم الحفاظ على هذا التفوق.

وقال إسبر "نحن نحافظ على قدرة الثالوث النووي، حيث يعد أكثر استعدادا للقتال من خصومنا ومنافسينا".

وأضاف "سنواصل الحفاظ على هذا التفوق في السنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على تحديث أسلحتها وقيادتها ونظام اتصالاتها ومراقبتها في المجال النووي.

وبحسب إسبر، فإن جميع إجراءات البنتاغون في هذا المجال تهدف فقط إلى احتواء النزاعات المسلحة المحتملة.

وختم الوزير بالقول: "وإذا فشلت هذه الجهود ، نريد أن نكون قادرين على القتال والفوز"، حسب "الوكالة الفدرالية للأنباء".

وفي وقت سابق، صرح نائب مدير المشتريات والدعم اللوجستي في البنتاغون، آلان شافر، يوم الخميس، بأنه ينبغي على الولايات المتحدة الحفاظ على إمكانيات الردع النووية وتحديث "الثالوث النووي" في مواجهة الأسلحة الروسية فرط الصوتية الحديثة، مثل صواريخ "أفانغارد".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن نسبة الأسلحة الحديثة في "الثالوث النووي الروسي" بلغت 82 في المئة.