مقتل 4 محتجين في إطلاق نار من قبل قوات الأمن بسبب الكهرباء في سيراليون... فيديو

وقال 5 من الشهود إن مئات تجمعوا في يوم ممطر بمدينة ماكيني أمس السبت في محاولة لمنع نقل مولد إلى بلدة أخرى خوفا من أن يؤثر ذلك على إمدادات مدينتهم من الكهرباء.
وقال ماثيو كانون وهو مدير إدارة بجامعة ماكيني إن السلطات فتحت النار عندما بدأ المحتجون إلقاء الحجارة، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف "بدأوا بإطلاق النار في الهواء وسارع الناس بالفرار بعيدا... لكن بعد ذلك عندما استمروا في إلقاء الحجارة بدأوا في إطلاق النار على الناس".
#SierraLeone🇸🇱 @AzizExcel@SpeakerPelosi, @UmaruFofana, @JoeBiden, @MBuhari, @sarkodie, @AMINKANUX, @ArianaGrande. This is how presently we are in makeni city. Do our votes mean harm to deserved this kind of atrocities, Due Mr president we deserve to know better please 🙏 sir. pic.twitter.com/BqJ3zSnDOG— Aziz_ExCEL (@AzizExcel) July 18, 2020
ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق على ما حدث. ولم يرد متحدث باسم الجيش على طلب التعليق.
وقالت الحكومة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس السبت إنها على علم "باحتمال وقوع خسائر في الأرواح" دون أن تورد مزيدا من التفاصيل. وقالت إن أي محاولة لتقويض السلم العام ستقابل "بالقوة الكاملة للقانون".
#SierraLeone Government allowing the Country to look like a war zone . #Makeni #AYV reporting ..: pic.twitter.com/IowyXAIrtD— Michael Domingo (@YipeeSalone) July 18, 2020
وقال محمد شيكو المسؤول بمستشفى ماكيني العام إن أصغر القتلى طالب يبلغ من العمر 16 عاما لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله للمستشفى. وأضاف أن 10 أشخاص آخرين دخلوا المستشفى بإصابات ناجمة عن أعيرة نارية بينهم 4 كانوا في حالة حرجة مساء أمس السبت.
#GOD #HELP #SierraLeone— Osman Kamara (@OsmanKa87357731) July 18, 2020
Makeni is on fire#what_is_going_on?????#peace_peace_peace pic.twitter.com/RiM8qRMWiV
وقدرة سيراليون على توليد الكهرباء أقل بكثير من احتياجات سكانها البالغ عددهم 7 ملايين نسمة. وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة شائع في العاصمة والمدن مما يثير استياء السكان.
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