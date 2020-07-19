وزير خارجية نيجيريا يعلن إصابته بفيروس كورونا

قال وزير الخارجية النيجيري، جيفري أونياما، اليوم الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري، يصاب بالفيروس.

وبحسب وكالة "رويتز"، قال الوزير في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه خضع للفحوص الخاصة بالفيروس بعد إصابته بالتهاب في الحلق.

وأوضح "لقد خضعت أمس لرابع فحص لمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بالفيروس، بمجرد ظهور أول علامة على التهاب الحلق، وللأسف جاءت نتيجته إيجابية هذه المرة".

وأضاف أونياما "إنني متجه إلى العزل في منشأة طبية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 14.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 602 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.