ترامب يصف أكبر خبراء الصحة في حكومته بالشخص "المثير للقلق"

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، الدكتور أنتوني فاوتشي، بـ"الشخص المقلق قليلاً"، ومع ذلك فلديهما "علاقة عظيمة".

وتأتي تصريحات ترامب لـ"فوكس نيوز صنداي" بعد أن انتقد أعضاء إدارته، فاوتشي، لما قالوا إنها أخطاء ارتكبها رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ وقت مبكر في التعامل مع الوباء.

وقال ترامب: "دكتور فاوتشي ارتكب بعض الأخطاء، لكن لدي علاقة جيد جدًا معه، لقد تحدثت معه بالأمس لمدة طويلة. إنه شخص مثير للخوف قليلًا، لكن لا بأس بذلك".

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن فاوتشي، كان حاضرًا في جميع الإحاطات اليومية لفريق العمل الخاص بالجائحة، والتابع للرئاسة الأمريكية، لكنه لم يتحدث علنًا في البيت الأبيض منذ أواخر أبريل/ نيسان.

وعرف فاوتشي وهو المستشار الصحي للبيت الأبيض بأنه المسؤول الأكثر صراحة فيما يتعلق بالتحذير من مخاطر الفيروس، وعواقب إعادة فتح الاقتصاد بشكل متسرع، على عكس، ترامب نفسه ومسؤولين آخرين في الإدارة.

مع تصاعد الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، تحول الرأي العام بشكل متزايد ضد ترامب، وحقق الديمقراطي جو بايدن تقدمًا متزايدًا في استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

سجلت أمريكا حتى هذه اللحظة، أكثر من 3.7 مليون حالة إصابة وما يزيد على 140 ألف وفاة. وقال ترامب خلال المقابلة إن هذه الزيادة ترجع إلى التوسع في إجراء الفحوصات، رغم أن مسؤولي الصحة حذروا من أنها بسبب تسارع انتشار الوباء.