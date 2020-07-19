بايدن: ترامب جعلنا أمة فاشلة

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد، رسالة إلى ترامب قال فيها: "جهلك ليس من الفضائل، وليس علامة من علامات القوة".

وأضاف بايدن، المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة: "جهلك يقوض قدرتها على التعامل مع أزمة غير مسبوقة وهو ما كلف الأمريكيين وظائفهم وأرواحهم".

Mr. President, your ignorance isn’t a virtue or a sign of your strength — it’s undercutting our response to this unprecedented crisis at every turn and it’s costing Americans their jobs and their lives. https://t.co/PXSNiGNa6w — Joe Biden (@JoeBiden) July 19, 2020

وقال في تدوينة أخرى:"الحقيقة الصعبة أنه كان بإمكاننا أن نحول دون الوصول إلى هذا الوضع"، مضيفا: "لكن تجاهل ترامب للخبراء ورفضه اتخاذ إجراء للرد كان سببا في فشل أمتنا في مواجهة الأزمة".

وأصبح جو بايدن هو مرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

The hard truth is that it didn’t have to be this bad, but Donald Trump ignored the experts and refused to take action. He has failed our nation. pic.twitter.com/WAhigUtsxz — Joe Biden (@JoeBiden) July 19, 2020

ويتبادل ترامب، الرئيس الحالي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، وبايدن، نائب الرئيس السابق، والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، وزادت حدة المواجهة بينهما منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يقول ترامب إنه حقق فيها نجاحا كبيرا، بينما يرى بايدن أنه كان سببا في تفاقم الأزمة.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما. ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".