العاصمة الصينية لم تسجل إصابات بكورونا منذ 14 يوما

لم تسجل العاصمة الصينية بكين أي إصابات محلية مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد والمسبب لمرض (كوفيد-19) يوم الأحد.

ومثل أمس الأحد اليوم الـ14 على التوالي الذي لا تسجل فيه العاصمة الصينية أي حالات إصابة محلية مؤكدة جديدة بكوفيد-19.



وغادر 16 شخصا المستشفيات بعد تعافيهم يوم الأحد، بحسب لجنة الصحة الوطنية.

وخلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، سجلت مدينة بكين 335 حالة إصابة محلية مؤكدة بكوفيد-19، لا يزال من بينها 116 حالة في المستشفيات التي غادرها 219 شخصا بعد تماثلهم للشفاء.

ولا تزال هناك 14 حالة إصابة بدون أعراض تخضع للملاحظة الطبية، وفقا للجنة.

كانت لجنة الصحة الوطنية الصينية، قالت اليوم الاثنين، إنها تلقت تقارير عن تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم الأحد، بما فيها 17 حالة إصابة محلية.