إيران ترمي الكرة في ملعب السعودية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران "مستعدة دائما للحوار مع جميع دول المنطقة"، معتبرة أنه لا سبيل لحل الخلافات إلا بالحوار.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بشأن الموقف من السعودية: "لقد حاولنا مرات عديدة وأعلنا سياستنا المبدئية والثابتة، والكرة الآن في الملعب السعودي وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحكومة ومسؤولي هذا البلد ليقرروا موقفهم ورؤيتهم تجاه مقترحات طهران للتعاون والحوار الأقليمي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وشدد موسوي، على أن "إيران تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتالي فهي مستعدة للتعاون والحوار مع جميع دول المنطقة"، مشيرا إلى أن "إيران تريد أن يكون الحوار في هذه الظروف بعيدا عن التدخل الأجنبي".

وختم بالقول: إن إيران تريد لمنطقتنا أن تكون قوية ومقتدرة، لأن وجود الدول القوية سيساعد في الحوار والتعاون".

وكان تحالف "الفتح" العراقي، بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر"، هادي العامري، كشف أمس الأحد، عن الأهداف الحقيقية لزيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى العاصمة بغداد.

وقال القيادي في التحالف، غضنفر البطيخ، لوكالة "شفق نيوز"، إن زيارة ظريف إلى بغداد، تهدف إلى التأكيد على العلاقات الإيرانية – العراقية وتعزيزها، وإزالة بعض الشكوك بأن رئاسة الوزراء العراقية أصبحت بعيدة عن المحور الإيراني، بعد تسلم مصطفى الكاظمي الحكم.

وذكر البطيخ أن هدف الزيارة هو توصيل رسالة إلى دول الخليج، وتحديدا السعودية، بأن طهران مستعدة لإيجاد التفاهمات، وفق وساطة عراقية، وبأن زيارة ظريف لا تخلو من هذا الأمر، والعراق يمكن أن يؤدي هذا الدور، وليس من صالح العراق أن يكون مع أي محور ضد محور آخر، مضيفا أن "زيارة ظريف إلى بغداد، جاءت لمتابعة قضية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، أيضا".

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قام بزيارة العراق أمس الأحد، على رأس وفد سياسي، وأجرى مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين.