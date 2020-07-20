ألمانيا تناشد الكونغرس الأمريكي بعدم سحب القوات

ناشد رؤساء أربع ولايات ألمانية هي بافاريا، وبادن فورتمبيرغ، وهيسن وراينلاند بالاتينات في خطاب مشترك إلى الكونغرس الأمريكي عدم سحب القوات الأمريكية من بلادهم.

ووفقا لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، وجه كل من ماركوس زيدر، وفولكر بوفييه، ووينفريدا كريتشمان، ومالو درييرالخطاب إلى 13 عضوا في الكونغرس أكدوا فيه: "نحن لذلك نطلب منكم دعمنا ونحن نسعى إلى ألا نقطع رباط الصداقة بل نعززه وأن نحافظ على الوجود الأمريكي في ألمانيا وأوروبا في المستقبل".

كما أشاروا إلى أن القوات الأمريكية في ولاياتهم تشكل "العمود الفقري للوجود الأمريكي في أوروبا ولقدرة حلف شمال الأطلسي على التحرك".

وأعلن ترامب، في يونيو/ حزيران، أنه سيقلل عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو 9500 جندي، مما أثار انتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين من حزبه أيضا.

يذكر أن تعداد القوات الأمريكية الموجود على الأراضي الألمانية يبلغ نحو 35 ألف عسكري.