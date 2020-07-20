قائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن اصطفافات خطيرة وراء الحدود

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن ثمة اصطفافات خطيرة وراء الحدود تتحين الفرص، إلا أن القوات الدفاعية للبلاد لن تسمح لها بذلك.

نقلت وكالة "فارس" عن سلامي قوله إن "طيران القوة البرية للحرس للحرس الثوري ليس متعلقا بهذه القوة فقط بل يشارك أيضا في مواجهة الحوادث الطبيعية مثل الحرائق الأخيرة في الغابات حيث يبادر إلى مساعدة سائر الأجهزة في إطفائها".

وتابع "طيران الحرس قوة للدولة كلها. وينبغي علينا تعزيز قدراتنا باستمرار"، مضيفا، "منذ 41 عاما نعيش في نقطة تشهد أكثر المؤامرات العالمية تعقيدا وأن تطورنا خلال هذه الفترة كان في ساحة العمل والتهديد حيث قمنا بمبادرات وإبداعات جديدة".

وأضاف "تمكنا في عصر أحدث الأسلحة وفي مواجهة أكثر القدرات خبرة، من الدفاع عن كيان واستقلال الوطن في الوقت الذي لم يغفل الأعداء لحظة عن التآمر والتواطؤ ضدنا".

وتابع "قوات الحرس الثوري لا تخشى أي قوة مهما كانت كبيرة لأنها تتوصل إلى طريق بالتغلب على العدو".

وأضاف "الحدود تلعب اليوم الدور الأساسي في أمن واستقرار المجتمع لأن هنالك ثمة اصطفافات خطيرة وراء الحدود تتحين الفرص، إلا أن قواتنا الدفاعية لن تسمح لها بذلك".