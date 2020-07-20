الجميع أمام التحقيق...زعيم كوريا الشمالية يقيل القائمين على بناء مشفى في العاصمة

فخلال زيارة قام بها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لإجراء تفتيش ميداني على موقع بناء مستشفى بيونغ يانغ، قام بتوبيخ المسؤولين عن تنفيذ الإنشاءات في المشروع المذكور لقيامهم بالعمل "بلا مبالاة" ودون وضع خطة مناسبة للميزانية.

ووجّه انتقادات شديدة للمسؤولين لعدم تأمينهم الإمدادات المطلوبة للمشروع من معدات ومستلزمات ومواد بناء.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، فإن كيم أمر بإجراء تحقيق مع لجنة التنسيق المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

وكان كيم قد أعلن، في شهر آذار/مارس الماضي، عن البدء ببناء مستشفى عام حديث وضخم في بيونغ يانغ، على أن يكون جاهزاً في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ليزامن افتتاحه مع الذكرى لـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم في البلاد.

وتعاني كوريا الشمالية من عدد من المشاكل الاقتصادية بسبب العقوبات الصارمة التي تفرضها واشنطن على البلاد بسبب برنامجها النووي، بحسب ما نقلت "يورو نيوز".