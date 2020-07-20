فحص الصندوقین الأسودین للطائرة الأوکرانیة المنكوبة يبدأ في فرنسا

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، بدء قراءة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي سقطت قرب مطار الخميني مطلع العام الجاري، وذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن المدعي العسکري في محافظة طهران أعلن عن بدء عملیة قراءة الصندوقین الأسودین للطائرة الأوکرانیة المنکوبة بحضور ممثل عن المحکمة العسکریة.

وكانت إيران قد أعلنت، یوم الجمعة، أنه قد تم نقل الصندوقین الأسودین لطائرة رکاب بوینغ 737 التابعة للخطوط الجویة الأوکرانیة إلی باریس من قبل ممثلي منظمة الطیران المدني الإیرانیة وبحضور ممثل عن المحکمة العسکریة لتبدأ قراءتهما في المختبرات المتخصصة في فرنسا.

وفي البداية، أعلنت إيران أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري أثناء التأهب العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القواعد الأمريكية، رداً على مقتل القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.