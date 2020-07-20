مقتل شخصين بتحطم هليكوبتر عسكرية هولندية

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الاثنين، بحادث تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في البحر الكاريبي قرب جزيرة أروبا، بحسب وزارة الدفاع الهولندية.

ونقلت "رويترز" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين من بين أربعة كانوا على متنها.

وقال روب باور قائد القوات المسلحة الهولندية إن سبب تحطم طائرة الهليكوبتر لم يتضح بعد مشيرا إلى أن الواقعة حدثت على بعد نحو 12.5 كم من ساحل الجزيرة في نهاية دورية استطلاع أمس الأحد.

وقتلت قائدة الهليكوبتر كريستين مارتينز البالغة من العمر 34 عاما وزميلها إروين واللينز، وأضاف باور أن إصابة فردي الطاقم الآخرين ليست خطرة.

وجرى تعليق تحليق كل الطائرات الهليكوبتر الهولندية من طراز إن.إتش 90 لحين إشعار آخر، ولم يرد تعليق بعد من شركة إن.إتش إندستريز المصنعة لذلك الطراز ومقرها آكس أون بروفانس في فرنسا.

من جانبه صرح رئيس الوزراء مارك روته بأنه صدم بنبأ التحطم وقدم تعازيه لأسرتي القتيلين.