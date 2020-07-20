أخطر عصابات المخدرات في المكسيك تتحدى السلطات باستعراض قوتها...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لموكب عسكري هائل لواحدة من أقوى عصابات المخدرات المكسيكية.

المقطع المصور الذي جرى تداوله يتزامن مع زيارة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المنطقة التي تشكل معاقل العصابة، وذلك في تحد واضح للرئيس.

ويظهر المقطع أفراد عصابة كارتل "الجيل الجديد في خاليسكو (CJNG)"، مرتدين ملابس عسكرية، وبجانب موكب من المركبات المدرعة، وفقا لما ذكرته صحيفة Daily Sabah.

كما يظهر أفراد العصابة في المقطع المصور وهم يهتفون بشعار "شعب منشو فقط"، مع التلويح بأسلحتهم، ويمثل الشعار تحية لزعيمهم نيميسيو"إل منشو" أوسيجويرا، الذي يعد أحد أكثر زعماء عصابات المخدرات المطلوبين في المكسيك.

وتعد كارتل CJNG أقوى عصابات المكسيك، بجانب عصابة كارتل سينالوا، التي كان يتزعمها في السابق خواكين "إل تشابو" غوزمان المسجون في الولايات المتحدة.