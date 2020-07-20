إيطاليا تصادر شحنة كوكايين مخفية داخل حبات القهوة... فيديو

اعترضت الشرطة الإيطالية شحنة من المخدرات المخفية داخل حبوب القهوة، لإدخالها بطريقة غير مشروعة إلى البلاد.

ووفقا لموقع "يورونيوز" على الرغم من عملية تمويه حمولة المخدرات، إلا أن الاسم الذي حمله الطرد "سانتينو د انطونيو" أفشل عملية التهريب، حيث أثار الاسم شكوك رجال الأمن، كونه اسم أحد زعماء المافيا في فيلم الأكشن الأمريكي "جون ويك".

وبحسب الموقع، عثر رجال الشرطة على الشحنة المرسلة من مدينة ميدلين الكولومبية إلى مطار مالبينسا في ميلانو، والتي كانت تتضمن نحو 500 حبة قهوة محشوة بالكوكايين، حيث أعيد إغلاقها بإحكام بشريط بني داكن، وتهريبها.

وقامت الشرطة بتعقب المرسل النهائي للطرد والذي اتضح فيما بعد أنه صاحب متجر في فلورنسا يبلغ من العمر 50 عاما جاء ليأخذ الشحنة التي تحتوي على 150 غرامًا من الكوكايين.