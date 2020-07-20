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    اختبارات - لقاح مضاد فيروس كورونا، مايو 2020

    لقاح عالمي تحصل عليه مصر يحقق نتائج واعدة في التجارب السريرية

    © AP Photo / Sakchai Lalit
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    أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أن لقاح "كوفيد 19" التجريبي من شركة "أسترازينيكا" كان آمنًا وأنتج استجابة مناعية في مرحلة مبكرة من التجارب السريرية على المتطوعين الأصحاء.

    وبحسب وكالة "رويترز"، فإن اللقاح الذي يسمى "إيه زد دي 1222" والذي تطوره "أسترازينيكا" وعلماء من جامعة أكسفورد البريطانية، لم يظهر أي آثار جانبية خطيرة، وأفرز أجسامًا مضادة واستجابات مناعية للخلايا التائية.

    وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد
    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
    وزيرة الصحة: مصر ستصبح مركزا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في أفريقيا

    ووفقًا للنتائج المعلنة في مجلة "لانسيت" الطبية، قال المؤلف الرئيسي للدراسة، أندرو بولارد، من جامعة أكسفورد: "نأمل أن يعني هذا أن الجهاز المناعي سيتذكر الفيروس، حتى يحمي لقاحنا الناس لفترة طويلة".

    وأضاف: "ومع ذلك، نحن بحاجة إلى مزيد من البحث قبل أن نتمكن من تأكيد أن اللقاح يحمي بشكل فعال ضد عدوى كوفيد-19، ومدة استمرار هذه الحماية".

    "أسترازينيكا" من بين المرشحين الرئيسيين لتطوير لقاح مضادة لفيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2"، والذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص وأمرض ما يزيد على 14 مليونًا.

    ومن بين أبرز المرشحين الآخرين، شركة "سينوفاك بايوتيك" الصينية، و"سينوفارما" الصينية المملوكة للحكومة، وشركة "مودرنا" للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية.

    وقعت "أسترازينيكا" اتفاقيات مع الحكومات حول العالم لتزويدها اللقاح إذا أثبت فعاليته وحصل على موافقة الجهات التنظيمية. وقالت الشركة إنها لن تسعى إلى الاستفادة من اللقاح خلال الوباء.

    وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، حجز 30 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره "أسترازينيكا" بالتعاون مع أكسفورد، من إجمالي 400 مليون جرعة سيتم إنتاجها في سبتمبر/ أيلول.

    وقال الباحثون إن اللقاح يسبب آثارًا جانبية طفيفة بشكل متكرر، ولكن يمكن تقليل بعض هذه الآثار عن طريق تناول الباراسيتامول، مع عدم وجود أحداث سلبية خطيرة من اللقاح.

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    لقاح, فيروس كورونا
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