الخارجية الأمريكية تدرج رئيس الشيشان في "القائمة السوداء"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إدراج رئيس جمهورية الشيشان رمضان قادروف في "القائمة السوداء" لانتهاكه حقوق الإنسان، حسب تعبيره.

وقال بومبيو في بيان: "يرتبط هذا الإدارج بتورط قادروف في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية الشيشان. ولدى وزارة الخارجية معلومات موثوقة بشأن مسؤولية قادروف عن عدد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت منذ أكثر من عشر سنوات، تضم التعذيب والإعدام دون محاكمة".

يتبع..