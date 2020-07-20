زوكربيرغ: ليس بيني وبين ترامب أي اتفاق

نفى الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "فيسبوك"، الملياردير مارك زوكربيرغ، أن يكون بينه وبين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "أي اتفاق من أي نوع" بشأن إدارة المحتوى على شبكته الاجتماعية.

ورفض زوكربيرغ في مقابلة مع موقع "إكسيوس"، اليوم الاثنين، التكهنات التي تشير إلى أن "فيسبوك" لديها خطط لمنح الرئيس الأمريكي حرية السيطرة على المنصة.

وقال زوكربيرغ للموقع: "دعوني أكون واضحا؛ لا توجد صفقة من أي نوع. دعوني أكون واضحا، لا توجد صفقة من أي نوع".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، جاءت التعليقات تزامنا مع تعرض "فيسبوك" لضغوط شديدة، وحملة ومقاطعة متزايدة من المعلنين، للحد من المحتوى البغيض الذي قد يشجع على العنف، بما في ذلك من ترامب.

كانت سياسة "فيسبوك" لفترة طويلة هي الابتعاد عن تقصي حقائق الخطاب السياسي، لكنها أسقطت إعلانًا من حملة ترامب تضمن رمزًا مستخدمًا في ألمانيا النازية.

وقال زوكربيرغ: "هناك الكثير من الأشخاص الذين قالوا إننا ربما نتعاطف جدًا أو قريبون جدًا بطريقة ما من ترامب. لكننا واجهنا عددًا من الصراعات مع الإدارة الحالية".

وتابع: "في ظل هذه الإدارة، واجهنا غرامات قياسية بقيمة 5 مليارات دولار، ويتم التحقيق معنا ضد الاحتكار من قبل وكالات متعددة، وقد تم استهدافنا بموجب أمر تنفيذي بالتجريد من حماية المادة 230".