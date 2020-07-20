بالفيديو... شرطي ينقذ صبيا من هجوم قرش مفترس

أنقذ شرطي في ولاية فلوريدا الأمريكية صبيًا كان يمارس رياضة ركوب الأمواج من هجوم سمكة قرش كادت تفترسه.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، وقع الحادث في 16 تموز / يوليو الجاري، حيث كان ضابط الشرطة أدريان كوسيكي، يتمشى مع زوجته خلال وقت الاستراحة بالقرب من شاطئ ولاية فلوريدا، حيث لاحظ وجود قرش يقترب من صبي كان يسبح على لوح ركوب الأمواج على ضفة رملية قبالة الساحل.

وكتبت الشرطة المحلية في صفحتها على"فيسبوك": "قام كوسيكي بالإسراع بسحب الصبي إلى الشاطئ حيث كان القرش على بعد أقل من متر منه".

وتابعت: "أنواع سمك القرش غير معروفة...نحن، بالطبع، لسنا علماء أحياء بحرية لتمييز سمكة قرش عن أخرى. نحن فقط نقوم بواجبنا وهو حماية الناس. لم نعرف أبدًا ما هي نوايا سمكة القرش، ولكن سيكون للصبي قصة ممتازة يرويها للآخرين. عمل عظيم!".

الجدير بالذكر أن معظم هجمات أسماك القرش في ولاية فلوريدا تحدث في الفترة الممتدة من شهر يوليو وحتى تشرين الأول / أكتوبر، عندما ترتفع درجة حرارة الماء وتعج الشواطئ بالزوار.