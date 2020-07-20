كندا تشكك في مصداقية تقرير إيران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، اليوم الاثنين، إن بلاده لا ترى مصداقية كبيرة في التقرير الإيراني المبدئي بخصوص إسقاط طائرة أوكرانية الذي تقول طهران إن سببه خطأ في توجيه الرادار وخطأ بشري.

وأضاف الوزير، بحسب وكالة "رويترز": "لا أضع مصداقية كبيرة في ذلك التقرير. لم يكن (الحادث) نتيجة خطأ بشري فقط. أعتقد أن هذه مبالغة في تبسيط ما حدث بالفعل".

وكانت إيران قد أعلنت، یوم الجمعة، أنه قد تم نقل الصندوقین الأسودین لطائرة رکاب بوینغ 737 التابعة للخطوط الجویة الأوکرانیة إلی باریس من قبل ممثلي منظمة الطیران المدني الإیرانیة وبحضور ممثل عن المحکمة العسکریة لتبدأ قراءتهما في المختبرات المتخصصة في فرنسا.

وفي البداية، أعلنت إيران أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري أثناء التأهب العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القواعد الأمريكية، رداً على مقتل القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.