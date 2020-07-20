الصحة العالمية: السكان الأصليون عرضة بشكل خطير لفيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن مجتمعات السكان الأصليين التي تضم نصف مليون شخص حول العالم، معرضة بشكل خاص لخطر كورونا بسبب الظروف المعيشية السيئة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال المدير العام، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه حتى 6 يوليو/ تموز، تم تسجيل أكثر من 70 ألف إصابة بين السكان الأصليين في الأمريكتين، مع أكثر من ألفي حالة وفاة.

وحث الدول على اتخاذ جميع الاحتياطات الصحية اللازمة، مع التركيز بشكل خاص على تتبع المخالطين، لمحاولة كبح انتشار مرض "كوفيد 19" الذي أصاب الملايين حول العالم.

وقال المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي من مقر وكالة الأمم المتحدة في جنيف: "ليس علينا انتظار اللقاح. علينا إنقاذ الأرواح الآن".

وتبلغ حصيلة الإصابات العالمية أكثر من 14.5 مليون، وفقا لإحصاءات "رويترز"، مع أكثر من 600 ألف حالة وفاة.

على جانب آخر، أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أن لقاح "كوفيد 19" التجريبي من شركة "أسترازينيكا" كان آمنًا وأنتج استجابة مناعية في مرحلة مبكرة من التجارب السريرية على المتطوعين الأصحاء.

ووفقًا للنتائج المعلنة في مجلة "لانسيت" الطبية، قال المؤلف الرئيسي للدراسة، أندرو بولارد، من جامعة أكسفورد: "نأمل أن يعني هذا أن الجهاز المناعي سيتذكر الفيروس، حتى يحمي لقاحنا الناس لفترة طويلة".